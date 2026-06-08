Яровая: благодаря стратегии Путина Россия смогла вернуть себе суверенитет Яровая: Путин проводит стратегию, которая призвана помочь России и ее гражданам

Москва8 июн Вести.Стратегия президента Владимира Путина ориентирована на Россию и ее граждан. Благодаря этой стратегии Россия сумела вернуть себе утраченный суверенитет, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в интервью ТАСС.

В 1990-е годы Россия утратила свой суверенитет, и тогда никто не мог гарантировать, что страна вновь его обретет. Однако Россия вернула суверенитет, и это произошло благодаря Путину, который шаг за шагом вернул народу России веру в самих себя, отметила Яровая.

Та консолидация общества, которая есть сегодня, и та поддержка той стратегии, которую реализует сегодня президент, ведь эта стратегия для людей, про людей, для России, про Россию, это абсолютно единое целое приводит ТАСС слова Яровой

Между тем суверенная страна - это не "эгоистичный индивид". Это субъект, отражающий мнение народа и действующий в логике интересов народа, подчеркнула Яровая.

Россия никогда не посягала и не посягает на чужие территории, несмотря на стремление других стран заполучить российские территории и ресурсы, заключила депутат.