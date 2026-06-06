Москва6 июн Вести.В центре российской политики был, есть и остается человек. Об этом ИС "Вести" заявила заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

В центре российской политики человек был, есть и остается. Народосбережение как основная задача и в демографических планах, и в вопросах мер социальной поддержки, здравоохранения, образования – это все инвестиции в человека. Потому что именно человек является тем создателем экономики и успеха страны. Поэтому мы рассматриваем всю роль государства по отношению к гражданам как большую гуманитарную миссию. Сегодня Россия является во многом примером для других стран по тем технологиям, которые реализуются и которые подтверждают этот ориентир на здоровьесбережение рассказала Яровая

Она также объяснила, какие меры принимаются для "инвестиций" в человека.

Телемедицинские консультации. И это технология, которая позволяет ускорять диагностику, иметь второе компетентное мнение, получать его в любой точке России. У нас большая страна. Эти миллионы ежегодных консультаций подтверждают, что это формат, когда технологии пришли на помощь человеку. Если говорить об образовании, как автор закона о целевом наборе, могу говорить в полной мере, что мы создали технологию современную, которая позволяет работодателям и выпускникам соединить свои интересы в горизонте общего планирования. Если говорить про технологию диспансеризации школьной медицины, это тоже технологии, но технологии, которые уже показывают свою эффективность и помощь людям добавила зампред Госдумы

Ранее Яровая заявила, что все больше и больше суверенных стран начинают вести диалог с Россией. В первую очередь их привлекает справедливый подход руководства РФ.