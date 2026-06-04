Москва4 июнВести.Россия является примером для других стран в сфере технологий, ориентированных на здоровьесбережение, в частности, в телемедицинских консультациях. Об этом заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая сообщила в интервью ИС "Вести".
И сегодня Россия является во многом примером для других стран по тем технологиям, которые реализуются и которые подтверждают вот этот ориентир на здоровьесбережение, напримеротметила Яровая
Она подчеркнула, что миллионы консультаций, проходящих в РФ ежегодно, подтверждают, что технологии пришли на помощь человеку.
Телемедицинские консультации и это технология, которая позволяет ускорять диагностику, иметь второе компетентное мнение, получать его в любой точке России, а у нас большая страна. Это миллионы ежегодно консультаций подтверждают, что это формат, когда технологии пришли на помощь человекузаявила вице-спикер Госдумы
Ранее она сообщила, что Государственная дума РФ играет ключевую роль в организации взаимодействия с региональными законодательными собраниями. По ее словам, за последние 10 лет по поручению председателя ГД Вячеслава Володина с регионами выстроены новые форматы взаимодействия, доказавшие свою эффективность.