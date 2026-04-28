Москва28 апр Вести.Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Минздрава Михаилом Мурашко отметил, что в России сделан серьезный шаг вперед в сфере телемедицины.

Путин во вторник приехал в Федеральный центр медицины катастроф и провел встречу с Мурашко, приуроченную ко Дню работника скорой медицинской помощи. Министр рассказал об "огромном развитии" такого вида консультативной помощи, как телемедицина. Она теперь доступна в любом регионе как никогда ранее.

Действительно, в России в целом она очень сделала большой, серьезный шаг вперед отметил президент

Мурашко сообщил Путину, что за 10 лет число плановых и экстренных консультаций с помощью телемедицинских систем выросло в 70 раз.

…За последние 10 лет в 70 раз увеличилось количество как плановых, так и экстренных консультаций заявил Мурашко

Ранее министр рассказывал, что телемедицина позволяет продвигать современные технологии по всей стране.