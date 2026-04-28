Путин посетил ФЦМК и оценил передовые разработки для медицины катастроф Владимир Путин ознакомился с работой Федерального центра медицины катастроф

Москва28 апр Вести.Президент России Владимир Путин посетил Федеральный центр медицины катастроф (ФЦМК) в Москве. Глава государства ознакомился с новейшими образцами отечественной медицинской техники и лекарственных препаратов, обеспечивающих технологический суверенитет в сфере экстренной помощи.

Директор ФЦМК Алексей Осипов продемонстрировал президенту оснащение современных машин скорой помощи, устройства телемедицины и мобильные операционные комплексы, способные в кратчайшие сроки превратить любое помещение в высокотехнологичный стационар.

Особое внимание было уделено санитарной авиации: на выставке представлен вертолет "Ансат", активно применяющийся для эвакуации пациентов в приграничных регионах — Курской, Белгородской и Брянской областях.

В рамках визита президент по видеосвязи открыл новые модульные объекты скорой помощи в ряде субъектов РФ и провел рабочую встречу с главой Минздрава Михаилом Мурашко.