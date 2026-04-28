Москва28 апр Вести.Министр здравоохранения России Михаил Мурашко показал президенту РФ Владимиру Путину беспилотную авиационную систему (БАС) "АИСТ" отечественного производства, которая может доставлять лекарственные препараты.

Также "АИСТ" можно использовать, в частности, для телемедицинских консультаций. Кроме того, в беспилотник встроен термоконтейнер, с помощью которого можно доставлять не только лекарства, но и биоматериалы, донорскую кровь и ее компоненты.

Мурашко отметил, что "АИСТ" может пролететь расстояние до 400 километров. Сейчас БАС чаще всего летает в Сахалинской области, а ранее применялся в ХМАО.

Во вторник, 28 апреля, Путин посетил Федеральный центр медицины катастроф (ФЦМК) и оценил передовые разработки.