Москва17 июл Вести.Вооруженные силы Российской Федерации включили в состав медицинских взводов подразделения беспилотных систем, что позволило повысить оперативность эвакуации раненных и улучшить качество помощи. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

О нововведениях в работе военных врачей рассказала заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева в ходе коллегии военного ведомства. Она отметила успешный опыт применения на передовой наземных робототехнических комплексов (НРТК) для эвакуации раненных и доставки медикаментов.

Для применения НРТК в состав медицинских рот и батальонов впервые были введены подразделения беспилотных систем. В настоящее время эвакуация с линии боевого соприкосновения с применением робототехнических комплексов позволяет значительно сократить время эвакуации, снизить потери среди военных медиков уточнили в пресс-службе МО РФ

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, что армия активно внедряет в свою работу технику, которая оснащена искусственным интеллектом. Речь идет как о робототехнических комплексах, так и об интегрированных системах управления.