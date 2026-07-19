Москва19 июл Вести.Проведение операций с помощью роботов-хирургов – выдающее достижение для России. О процессе проведения таких хирургических вмешательств рассказал ИС "Вести" генеральный директор Центра хирургии имени А.В. Вишневского, главный хирург и эндоскопист Минздрава России, академик РАН Амиран Ревишвили.

По его словам, первые попытки операций роботом-хирургом уже есть.

Это выдающееся достижение, по крайней мере, для нашей страны очень важное .... Важно то, что у рук робота больше степеней свободы движения, чем у человека. Поэтому он может и завязать своеобразно, и можно все бескровно удалить … И дальше остаются небольшие там ранки минимальные, которые заживают в течение двух-трех дней … Такие операций мы делаем. У нас стоят два робота в центре. Вся почти урологическая хирургия – это роботическая у нас сказал он

Также Ревишвили добавил, что за работой робота обязательно следят врачи.

Они насторожены всегда .. он может выключиться там, если так не будет, допустим, электричества или чего-нибудь подобного, но этого не бывает, как правило, никогда. Но с точки зрения пациента, все равно это прецизионная, тонкая, малоболезненная, скажем так, операция. Поэтому мы ее предпочитаем и активно внедряем, и увеличиваем количество этих операций добавил он

Ранее генеральный директор НИИ пульмонологии ФМБА России Виктор Мишарин сообщил, что в учреждении намерены увеличивать число операций робот-ассистированной хирургии.