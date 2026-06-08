Москва8 июн Вести.К 2027 году в российские больницы внедрят новые роботизированные системы для лечения патологий коленного тазобедренного сустава. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" главный внештатный специалист травматолог-ортопед Москвы, заместитель главврача по травматологии и ортопедии ГКБ №31 имени академика Г. М. Савельевой ДЗМ Георгий Айрапетов.

Он подчеркнул, что роботы выполняют роль помощника и инструмента в руках опытного хирурга, чтобы провести операцию на более качественном уровне и проконтролировать результат вмешательства.

Мы ожидаем, что к концу года количество разнообразных роботов в стране будет только увеличиваться. Мы ожидаем регистрации все новых и новых технологий… Сегодня это востребовано не только нашим профессиональным сообществом, но и на уровне государства, которое обеспечивает учреждения дорогим оборудованием для роботизированных операций, а помимо этого выделяет специальные квоты, которые врачи могут использовать в больницах для лечения именно патологий коленного и тазобедренного суставов с использованием роботов рассказал Айрапетов

В Москве состоялся форум специалистов в области травматологии. В инновационном кластере "Ломоносов" собрались более 3000 врачей из разных городов России и из-за рубежа. Основные темы — уникальные разработки в протезировании и при выполнении сложнейших операций.