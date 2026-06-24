Москва24 июнВести.В НИИ пульмонологии ФМБА России намерены увеличивать число операций робот-ассистированной хирургии. Роб этом сообщил ИС "Вести" генеральный директор учреждения Виктор Мишарин.
Ранее в пульмонологическом центре НИИ ФМБА провели операцию нового поколения: врач через консоль управления удалил пациенту периферическую раковую опухоль легкого размером около четырех сантиметров.
В операционной [после данных манипуляций] нет ни одной капли крови, а заживление идет считанные дни. На сегодня 12 операций проведены на этом роботе. Мы будем стараться увеличить количество операций каждый деньсказал Мишарин
Завотделением торакальной хирургии ФГБУ "НИИ пульмонологии" ФМБА России Виталий Данилов отметил, что данная консоль может быть использована при проведении операций разного профиля.
Мы планируем выполнять операции в кардиохирургии на этом роботе, а также симультанные операции - это совместные операции с кардиохирургами и торакальными хирургами, то есть одномоментно оперировать и сердце, и легкоепояснил он
Ранее директор НИИ глазных болезней имени М.М. Краснова, главный внештатный офтальмолог Московской области Юсеф Юсеф рассказал о разработке метода витреоретинальной хирургии с аутоплазмой пациента.