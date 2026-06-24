Российские врачи будут использовать уникального робота для операций на легких В центре пульмонологии НИИ ФМБА увеличат число операций при помощи робота

Москва24 июн Вести.В НИИ пульмонологии ФМБА России намерены увеличивать число операций робот-ассистированной хирургии. Роб этом сообщил ИС "Вести" генеральный директор учреждения Виктор Мишарин.

Ранее в пульмонологическом центре НИИ ФМБА провели операцию нового поколения: врач через консоль управления удалил пациенту периферическую раковую опухоль легкого размером около четырех сантиметров.

В операционной [после данных манипуляций] нет ни одной капли крови, а заживление идет считанные дни. На сегодня 12 операций проведены на этом роботе. Мы будем стараться увеличить количество операций каждый день сказал Мишарин

Завотделением торакальной хирургии ФГБУ "НИИ пульмонологии" ФМБА России Виталий Данилов отметил, что данная консоль может быть использована при проведении операций разного профиля.

Мы планируем выполнять операции в кардиохирургии на этом роботе, а также симультанные операции - это совместные операции с кардиохирургами и торакальными хирургами, то есть одномоментно оперировать и сердце, и легкое пояснил он

Ранее директор НИИ глазных болезней имени М.М. Краснова, главный внештатный офтальмолог Московской области Юсеф Юсеф рассказал о разработке метода витреоретинальной хирургии с аутоплазмой пациента.