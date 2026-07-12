Москва12 июл Вести.Приволжские онкологи проводят уникальные операции по выжиганию раковых опухолей микроволнами. О преимуществах технологии микроволновой термоаблации рассказал ИС "Вести" хирург-онколог Приволжского окружного медицинского центра (ПОМЦ) ФМБА России Егор Загайнов.

Данная технология позволяет помочь пациентам, которым из-за сопутствующих заболеваний противопоказана классическая операция по удалению опухоли. Через небольшой прокол в центр опухоли вводится игла, и с помощью аппликатора на опухоль подается электромагнитное излучение. Опухоль нагревается до 100-150 градусов, молекулы внутри нее закипают и тем самым очаг разрушается.

У нас в руках опция, которая позволяет точечно, без глубокого наркоза, без больших разрезов, прицельно воздействовать на опухоль, разрушая опухолевые клетки, при этом сохраняя большую часть здоровой ткани рассказал Егор Загайнов

Ранее главный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал в интервью ИС "Вести", как использование искусственного интеллекта при диагностике рака увеличивает выявляемость заболеваний и экономит время врача.