Москва10 июл Вести.Использование искусственного интеллекта (ИИ) при диагностике рака увеличивает выявляемость заболеваний и экономит время врача. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

При обследовании пациенток с заболеваниями молочной железы искусственный интеллект, как второе мнение, отлично работает, увеличивает выявляемость и экономит на 60% время врача, потому что нам нужен двойной контроль рассказал Андрей Каприн

Он добавил, что ИИ-технологии используются и для расчета массы тела.