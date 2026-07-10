Москва10 июлВести.Использование искусственного интеллекта (ИИ) при диагностике рака увеличивает выявляемость заболеваний и экономит время врача. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.
При обследовании пациенток с заболеваниями молочной железы искусственный интеллект, как второе мнение, отлично работает, увеличивает выявляемость и экономит на 60% время врача, потому что нам нужен двойной контрольрассказал Андрей Каприн
Он добавил, что ИИ-технологии используются и для расчета массы тела.
Очень интересные сейчас работы по измерению мышечной массы, особенно у наших пациентов, которые, к сожалению, иногда поступают к нам с дефицитом массы тела и могут ее терять во время лечения, потому что у нас достаточно токсичное лечение. Мы сейчас в Обнинске разрабатываем программный продукт, который позволит не за 20 минут, а за 20 секунд рассчитать массу тела, чтобы профилактировать астениюотметил онколог