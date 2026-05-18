В России научились диагностировать осложнения с помощью ИИ В России создали новый метод доклинической диагностики осложнений

Москва18 мая Вести.Ученые МГУ, Центрального университета и Левенского католического университета разработали новый метод диагностики осложнений до проявления симптомов с помощью искусственного интеллекта. Результаты исследования опубликованы в журнале The International Journal of Molecular Sciences.

Новый метод нацелен на обнаружение рисков осложнений у пациентов, у которых еще не проявились симптомы заболеваний.

Ученые создали молекулы-маркеры, которые находят иммунные клетки и соединяются с ними, после чего образуется массив данных, который анализирует нейросеть, обученная распознавать профили иммунных клеток.

Благодаря этому методу врачи получили возможность заранее узнать, как иммунная система конкретного человека реагирует на терапию, чтобы подобрать индивидуальную тактику лечения и исключить осложнения.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в РФ время, необходимое для диагностики инфекций, сократилось втрое.