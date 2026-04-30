Москва30 апр Вести.Российские ученые разработали нейроинтерфейс для протезов нового поколения, сообщает ИС "Вести". В данной разработке нити электродов буквально подключаются к коре головного мозга и дублируют естественные нервные связи.

Они способны преобразовывать импульсы от головного мозга в движение и передавать, допустим, на бионический протез. Технология обратной связи позволяет человеку с бионическим протезом почувствовать: горячо-холодно, тяжело-легко рассказала научный сотрудник Института бионических технологий Сеченовского университета Анастасия Горина

Как сообщил журналистам министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, развитие науки в медуниверситетах идет в сторону разработки ассистивных технологий. Это технологии, которые находятся на пересечении медицины, инженерных и цифровых решений.

Медицинские вузы ассоциируются с другим профилем, но так уж складывается сегодня, что ведущие медицинские университеты во всем мире медленно и уверенно двигаются в сторону современной инженерии сообщил Фальков

Ранее в Центре имени Хруничева рассказали о развитии производственных процессов.