Москва5 мая Вести.Новая технология трансплантации нервных тканей позволит значительно ускорить восстановление чувствительности и подвижности конечностей. Об этом информационной службе "Вести" рассказал руководитель хирургического центра координации органного донорства и трансплантации, врач-хирург, кандидат медицинских наук Леонид Бельских.

По его словам, такие операции будут в ближайшее время очень востребованы. Трансплантация поможет людям, утратившим часть нервной ткани в результате различных ранений.

Добавились действительно нервы, потому что, а они востребованы, они будут нужны в ближайшее время… Нервная ткань нужна, в том числе и людям там после каких-то ранений, там, где теряется фрагмент собственной нервной ткани. Тут я немного приоткрою завесу, что из этого всего собираются делать, скорее всего, будут делать матрикс, на которые будут потом наращивать собственные клетки нервной ткани и таким образом восстановление нервных стволов, скорость восстановления увеличится и уменьшится время восстановления. То есть, если сейчас у нас с вами нерв растет на 1 мм там в течение недели или двух даже, вот, то используя эту технологию, мы сможем достаточно быстро восстанавливать чувствительность и подвижность конечностей. Опять же говорю, у тех людей, которые пережили какие-то травмы, потеряли части нервных стволов объяснил Бельских

Ранее сообщалось, что национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) нейрохирурги им. академика Н.Н.Бурденко проводит экспериментальную работу по восстановлению поврежденного зрительного нерва. Отмечается, что если такая работа даст положительные результаты, то это будет шаг на пути к сохранению функций пациентов.