Биолог рассказал, что человечество научится регенерировать в первую очередь Патрушев: первое, что мы увидим - восстановление костей при переломах и зубов

Москва16 июн Вести.Ученые всего мира давно ищут ответ на вопрос: смогут ли люди восстанавливать на геномном уровне утраченные органы и поврежденные ткани. Руководитель геномного центра "Курчатовского института", кандидат биологических наук Максим Патрушев в интервью ИС "Вести" рассказал, что российские ученые очень близки к реализации таких задач.

Он поделился информацией о том, как благодаря изучению геномов животных, ученые добиваются успехов в понимании процессов регенерации зубов и костей. Эти исследования, выявляющие параллели с человеческим организмом, открывают перспективы для будущих разработок.

На самом деле пик научных исследований сегодня это как раз-таки поиск общего между человеком и животным. Однако есть существенная проблема - у человека этот процесс регулирует не один ген. То есть это много-много-много генов, которые работают вместе друг с другом в ДНК. Поэтому важно сегодня найти аналоги таких генов у человека, чтобы в определенном месте в определенное нужное время их запускать. А такие аналоги есть, потому что на этапе эмбрионального развития мы очень похожи со всеми животными. И вот сейчас наука направлена на то, чтобы поточечно выявить эти гены и понять, какие из них надо запускать рассказал ученый

По его словам, главная задача ученых, понять - какую программу возможно запустить у человека, чтобы не навредить ему.

Ведь если мы запустим все гены, которые у нас работали в эмбриональном развитии, у нас может вырасти все, что угодно, даже хвост пояснил Патрушев

По завершении идентификации ключевых параметров, человечество получит способность к регенерации утраченных зубов без вмешательства стоматологов, а также к восстановлению костных дефектов после травм, минуя обращения к травматологам.

Касательно зубов и вообще костей - это, наверное, самое ближайшее приложение этих технологий. Вот самое-самое ближайшее. Но первое, что мы увидим - это кости при всевозможных переломах и зубы. Да, это будет первое. Внутренние органы, либо конечности целиком, наверное, это дело все-таки далекого-далекого будущего рассказал ученый

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