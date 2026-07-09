Москва9 июл Вести.В регенеративной медицине применяют целый комплекс технологий, которые помогают организму восстанавливать поврежденные ткани с помощь естественных процессов, рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в интервью ИС "Вести".

В Москве стартовал форум "Россия и мир: тренды здорового долголетия", где специалисты обсуждают практические шаги, влияющие на здоровье и продолжительность жизни. Одной из тем стала регенеративная медицина.

Регенеративная медицина — это широкое поле самых разнообразных технологий, которые стимулируют собственные регенеративные и репаративные возможности, потенциал человека. Это можно делать с помощью как отдельных лекарственных препаратов, содержащих трофические вещества, факторы роста. Это можно делать с помощью клеточных продуктов, можно делать воспроизводящиеся живые клетки в виде отдельных линий. Как правило, это либо стволовые клетки, либо уже дифференцированные клетки, либо даже эквиваленты органов и тканей на основе 3D-моделирования рассказала Скворцова

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