Москва16 апр Вести.Авария на Чернобыльской АЭС стала мощным стимулом для развития регенеративной медицины. Об этом рассказала в интервью ИС "Вести" руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Вероника Скворцова.

По ее словам, именно специалисты подразделений, вошедших позднее в Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна, впервые провели в 1986 году операции по трансплантации костного мозга облученным людям.

Кроме того, уже тогда применялись для лечения очень сложных, плохо заживающих радиационных ожогов стволовые клетки и другие биологические покрытия. И результат был очевиден. И в настоящее время эти направления тоже являются генеральными для дальнейшего развития. Фактически та ситуация явилась мощным стимулом для развития регенеративной медицины как таковой. Центр Бурназяна является лидером и в настоящее время в этом направлении сказала Скворцова

В России активно работают над совершенствованием дозиметрии, добавила она.