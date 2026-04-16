Глава ФМБА Скворцова рассказала о совершенствовании дозиметрии в РФ Скворцова: Чернобыль дал импульс развитию радиобиологии в России

Москва16 апр Вести.В РФ активно работают над совершенствованием дозиметрии. Об этом рассказала в интервью ИС "Вести" руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Вероника Скворцова.

Работа в этом направлении началась еще в 1986 году, после аварии на Чернобыльской АЭС, отметила она.

С момента Чернобыльской аварии мы получили мощный стимул для развития в области радиобиологии и радиационной медицины. Какие были сделаны выводы, которые в дальнейшем, соответственно, целые направления дополнительно открыли? Во-первых, стала очевидной необходимость преобразований организационных, создания целой поэтапной системы помощи при радиационных поражениях. Второе - встал вопрос об индивидуальной дозиметрии, которой не было в 1986 году… Это направление совершенствования дозиметрии, оно и в настоящее время активно развивается сказала Скворцова

По ее словам, сейчас используются специальные фантомы органов и тканей человека, с помощью которых можно определять дозу поглощения, ее распределение, вырабатывать алгоритм действий.

Конечно, по сравнению с тем периодом, в настоящее время, с учетом развития генетики, эпигенетики, молекулярной биологии, мы хорошо себе представляем механизмы действия разных доз радиации и разных вариантов, типов радиации. И это позволяет разрабатывать эффективные радиопротекторы, радиометигаторы, вещества, которые существенно смягчают действие радиации на организм человека подчеркнула Скворцова

Авария на Чернобыльской АЭС стала мощным стимулом для развития регенеративной медицины, добавила она.