Скворцова: ФМБА, Роскосмос и РАН будут изучать влияние лунной пыли на человека

Москва16 апр Вести.Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России совместно с Российской академией наук (РАН) и Роскосмосом расширило спектр научных исследований в сфере воздействия условий космического полета на организм, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова на расширенном заседании итоговой коллегии ФМБА России.

В частности, уточнила она, будет изучаться влияние лунной пыли на человека.

Агентство под координацией Научно-клинического центра космической медицины и биологии расширило спектр научных исследований, направленных на изучение влияния условий космического полета на организм человека, в том числе таких факторов, как радиация, микро- и гипогравитация, гипомагнитные поля, лунная пыль рассказала Скворцова

Для этого, добавила она, научные центры агентства применяют современные методы мониторинговой диагностики.

Раннее в интервью ИС "Вести" Вероника Скворцова сообщила, что в РФ активно работают над совершенствованием дозиметрии. Также глава ФМБА рассказала о развитии промышленной медицины в стране.