Москва19 апр Вести.Новые изобретения и исследования в области радиации заставляют постоянно модифицировать нормы безопасности. За последние 10 лет в России было принято 30 документов о радиационной безопасности, рассказал генеральный директор Федерального медицинского биофизического центра имени А. И. Бурназяна ФМБА России Юрий Удалов в интервью ИС "Вести".

Эксперт подчеркнул, что длительный советский и впоследствии российских опыт в области радиации позволит накопить большой массив регистров и данных.

И эти данные позволяют на сегодняшний момент оценить долгосрочные эффекты от радиации. И это самое важное. Например, последствия аварии на Чернобыльской АЭС, которые мы вынесли оттуда. Любая внештатная ситуация – это повод разобраться в причинах и следствии… Эти идеи привели к тому, что уже в 1952 году первые методические рекомендации появились по дозам [радиационного воздействия] как для персонала, так и для живущих вокруг отметил Удалов

Он добавил, что расширение сфер применения радиационного воздействия заставляет и пересмотреть нормы безопасности.

Только за последние 10 лет различных 30 документов было утверждено. Это в том числе касается и новых направлений. Это касается и новых видов топлива. Это то, что изобретает, допустим Росатом, Курчатовский институт, новые радионуклиды. А нормы претерпевают изменения постоянно. Это корнями уходит далеко в 1940-50-е годы. Именно там формировалось мышление о том, что вот эта сшивка между научно-физической составляющей и медицинской составляющей, она не просто неизбежна, она жизненно необходима сказал глава ФМБЦ

Россия вместе с Китаем будет изучать радиацию на Луне. По словам представителя госкорпорации "Роскосмос" в Китае Алексей Сухова, российский прибор для изучения лунного грунта и радиации разместят на китайском зонде.