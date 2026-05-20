РФ и Китай будут работать над взаимодополняемостью своих навигационных систем Роскосмос: РФ и Китай обеспечат взаимодополняемость систем ГЛОНАСС и Beidou

Москва20 мая Вести.Россия и Китай договорились углублять сотрудничество в области спутниковой навигации и обеспечить взаимодополняемость систем ГЛОНАСС и Beidou. Об этом сообщил Роскосмос.

По данным госкорпорации, после официального визита президента РФ Владимира Путина в Китай 19–20 мая Россия и КНР будут активно реализовывать дорожную карту сотрудничества на 2026–2030 годы.

Кроме того, Россия и Китай сотрудничают в области создания Международной научной лунной станции. В частности, РФ приступила к созданию лунной электростанции с ядерной энергетической установкой, которая будет обеспечивать электричеством объекты инфраструктуры станции.

Ранее Роскосмос сообщил о развитии сотрудничества по лунным миссиям. В августе 2026 года к спутнику Земли будет запущен китайский космический аппарат "Чанъэ-7". На его борту установлен российский научный прибор для исследования лунного грунта.