РФ вместе с Китаем будет изучать радиацию на Луне, рассказали в Роскосмосе

Москва11 апр Вести.Российский прибор для изучения лунного грунта и радиации разместят на китайском зонде в рамках совместных исследований Луны. Об этом сообщил представитель госкорпорации "Роскосмос" в Китае Алексей Сухов.

В беседе с агентством РИА Новости он уточнил, что запуск аппарата запланирован на этот год и будет осуществлен в рамках китайской программы "Чанъэ".

В этом году планируется очередной запуск китайского лунного зонда Чанъэ, на этом зонде по согласованию сторон будет установлена российская аппаратура, которая предназначена для изучения лунного грунта и лунной радиации сказал Сухов

Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что РФ предлагает китайским партнерам ряд решений, связанных с лунными станциями и мощными двигателями. По его словам, в КНР уже воспользовались некоторыми российскими идеями.