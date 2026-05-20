Баканов рассказал о работе над проектом лунной станции с КНР и миссии "Чанъэ-7"

Москва20 мая Вести.Роскосмос сейчас работает над проектом совместной с Китаем лунной станции и отправкой российского прибора на Луну в рамках миссии "Чанъэ-7". Об этом информационной службе "Вести" сообщил руководитель госкорпорации Дмитрий Баканов.

Сейчас основная концентрация – на проекте лунной станции совместной и на отправке в августе нашего прибора в рамках миссии "Чанъэ-7", которую тоже совместно с Китаем разрабатываем. Так что вот пока две темы сказал он

Также глава Роскосмоса сообщил, что помимо совместных планов по освоению Луны у Китая и РФ много совместных проектов, в том числе и по навигации, о которых пообещал рассказать позже.

Баканов находится на переговорах в Пекине, куда российская делегация во главе с президентом РФ Владимиром Путиным прибыла по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.