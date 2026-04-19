Эксперт: разработки радиозащитных препаратов не прекращались со времен СССР

Москва19 апр Вести.В процессе расширения сфер применения радиации, исследования ее свойств и непосредственном применении вопросы защиты человека ставятся во главу угла, заявил генеральный директор Федерального медицинского биофизического центра имени А. И. Бурназяна ФМБА России Юрий Удалов в интервью ИС "Вести".

Эксперт подчеркнул, что длительный советский, а впоследствии российский опыт в области радиации позволил накопить большой массив регистров и данных. По его данным, за последние 10 лет в России было принято 30 документов о радиационной безопасности, не останавливается и разработка радиозащитных препаратов (радиопротекторов).

Вопросы защиты ставятся во главу. Есть препараты, которые не потеряли свою ценность, например, как тот же радиопротектор Б-190… Современные препараты, которые носят радиопротекторный характер, их разработки не останавливались ни на минуту. И это фундаментальные исследований вместе с Академией наук, Курчатовским институтом, госкорпорацией "Росатом". Все эти работы в комплексе, мы берем лучший опыт отметил Удалов

Россия вместе с Китаем будет изучать радиацию на Луне. По словам представителя госкорпорации "Роскосмос" в Китае Алексей Сухова, российский прибор для изучения лунного грунта и радиации разместят на китайском зонде.