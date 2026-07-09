Мурашко рассказал, как выявить предрасположенность к болезни Мурашко: диспансеризация поможет выявить болезнь до ее появления

Москва9 июл Вести.Первый и второй этап диспансеризации в центрах долголетия поможет выявить болезнь еще до ее появления, заявил на вопрос ИС "Вести" министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на полях форума "Россия и мир: тренды здорового долголетия".

Он обратил внимание, что гражданам сегодня доступны центры, в которых можно получить консультацию по здоровому образу жизни и долголетию.

Сегодня первый этап диспансеризации уже позволяет выявить определенные проблемы со здоровьем и сформировать показания для второго этапа диспансеризации. И второй этап диспансеризации — более углубленное исследование — может выявить те или иные предикторы и наследственные предрасположенности, или факторы, которые в процессе жизни создают человеку проблемы сообщил Мурашко

Ранее зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова рассказала о планах открыть Центры медицины здорового долголетия во всех регионах страны.