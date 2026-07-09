Москва9 июл Вести.Участковый врач играет ключевую роль в поддержании здоровья и продлении активной жизни. Чем полнее и систематичнее собираются данные пациента, тем более точными и персонализированными будут прогнозы и рекомендации, ответил на вопрос ИС "Вести" министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В профилактической медицине крайне важно, чтобы у участкового врача велась электронная история болезни пациента. Уже несколько лет министерство работаем над тем, чтобы систематизировать эти данные, отметил он.

По словам главы Минздрава, следующий этап развития медицины связан с применением искусственного интеллекта. По мере накопления данных нейросеть сможет точнее прогнозировать риски и давать рекомендации.

Сегодня участковый врач — это квинтэссенция вашей здоровой жизни и вашего долголетия. Потому что настолько, насколько качественно вы посещаете врача, профилактические осмотры делаете, и насколько эти данные собираются, потом возможности прогнозирования и рекомендаций становятся более персонализированными, более важными подчеркнул Мурашко

Министр здравоохранения и вице-премьер РФ Татьяна Голикова 9 июля участвует в работе открывшегося в Москве форума "Россия и мир: тренды здорового долголетия".

На мероприятии Голикова раскрыла, как в России развивают медицину здорового долголетия.