Москва9 июл Вести.Мозг является ключевым органом, который формирует долголетие, сообщил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

В Москве открылся форум "Россия и мир: тренды здорового долголетия", где специалисты обсуждают практические шаги, влияющие на здоровье и продолжительность жизни, в том числе борьбу с лишним весом.

Много говорится сегодня о том, что мозг фактически - это ключевой орган, который формирует долголетие, потому что это не только нервная система сказал Михаил Мурашко журналистам

Он добавил, что образ жизни - это ключевой фактор, который формирует долголетие и здоровье.

А ключевую роль в поддержании здоровья и продлении активной жизни, по мнению министра, играет участковый врач.

Михаил Мурашко отметил, что в профилактической медицине крайне важно, чтобы у участкового врача велась электронная история болезни пациента. По мере накопления данных нейросеть сможет точнее прогнозировать риски и давать рекомендации