Мурашко рассказал, что влияет на продолжительность жизни человека Мурашко: правильный подход к здоровью добавляет 10-15% к продолжительности жизни

Москва4 мая Вести.Забота о здоровье продлевает жизнь человека как минимум на 10-15%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести".

Если человек не придерживается правильных привычек, то последние 12 лет его жизни очень часто сопряжены с бременем тяжелых хронических болезней, отметил он.

Образ жизни добавляет как минимум 10-15% к отведенному времени. Сегодня и медицина в этом очень активно помогает сообщил Мурашко

Министр также обратил внимание на то, что человеку важно иметь цели – стремления в жизни держат его в тонусе.

Ранее в Госдуме предложили организовать в образовательных учреждениях уроки о здоровом образе жизни при участии медиков.