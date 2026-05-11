Москва11 мая Вести.Документационную нагрузку на медиков будут снижать за счет внедрения технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В конце апреля этого года президент РФ Владимир Путин поручил правительству с Госдумой обеспечить снижение документационной нагрузки на работников бюджетной сферы, в том числе в здравоохранении​​​.

В интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о том, что сейчас постепенно вводится ряд таких разработок. Например, одна из них позволяет быстро, за несколько секунд, проанализировать историю болезни пациента, его электронную карту, что бывает необходимо для врачей и работников скорой помощи.