Правительство РФ направит регионам 10 млрд руб. на развитие IT в здравоохранении

Москва10 апр Вести.Правительство России направит 10 миллиардов рублей 84 регионам страны для развития информационных технологий в сфере здравоохранения. Об этом 9 апреля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Его слова привела в Telegram-канале пресс-служба правительства.

Средства будут использованы для совершенствования взаимодействия медицинских информационных систем и внедрения электронного документооборота, включая применение технологий искусственного интеллекта.

По словам Мишустина, это позволит улучшить функциональность ряда сервисов на портале "Госуслуги": запись к врачу, вызов специалиста на дом, оформление больничных листов и получение электронных рецептов.

Премьер обратил внимание, что в настоящее время более трети россиян активно пользуются такими услугами.

Новые меры призваны повысить эффективность системы здравоохранения и снизить нагрузку на медицинских работников.

Ранее гендиректор Национального медицинского исследовательского центра имени В. Алмазова Евгений Шляхто допустил внедрение искусственного интеллекта в отечественную систему здравоохранения.