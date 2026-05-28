Москва28 мая Вести.Около 14,5 тысячи медицинских работников начали работать в системе здравоохранения в 2025 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На заседании правительства​​​ министр сообщил, что почти вдвое выросли объемы высокотехнологичной медицинской помощи с применением уникальных методов лечения в сердечно-сосудистой хирургии, трансплантации органов.

В 2025 году из фонда ОМС было выделено 4,5 триллиона рублей на финансирование больниц, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов. Терапевтические онковакцины уже включены в ОМС. Недавно такой персонализированный противоопухолевый препарат ввели первому пациенту. На этот год средств для помощи в рамках фонд ОМС заложено больше, чем в прошлом, почти на 10%.