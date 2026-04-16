Мурашко: хирургическая помощь россиянам с ожирением доступна по ОМС

Москва16 апр Вести.Хирургическая помощь россиянам с ожирением стала доступна по полису Обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Вопросы ожирения, где в программе государственных гарантий появилась хирургическая помощь для этой категории пациентов сказал он в ходе съезда Профсоюза работников здравоохранения России

На прошлой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что по ОМС наши граждане теперь могут получить и отдельные виды онкологической вакцины. На первом этапе программа коснется лечения некоторых видов болезни крови и рака отдельных внутренних органов.

Также с 2026 года в перечень помощи по ОМС вошла трансплантация почки. Услугой успели воспользовались более 400 человек.

Перечень заболеваний и состояний, по которым оказывается бесплатная медицинская помощь, ежегодно определяется и корректируется в составе программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи.

Например, в программу ОМС не включено лечение заболеваний, передающихся половым путем, болезней, вызванных вирусом иммунодефицита, синдромом приобретенного иммунодефицита, а также туберкулеза и некоторых расстройств поведения.