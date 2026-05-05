Москва5 мая Вести.Включение трансплантации почки в базовую программу обязательного медицинского страхования (ОМС) говорит о том, что для России такая операция стала рутинной. Об этом информационной службе "Вести" заявил руководитель хирургического центра координации органного донорства и трансплантации, врач-хирург, кандидат медицинских наук Леонид Бельских.

Врач назвал этот шаг идеологическим, поскольку теперь пересадка почки стала гораздо проще и доступнее, как для врачей, так и для пациентов.

Она была в ВМП (высокотехнологичная медицинская помощь - прим.ред.), теперь она стала в ОМС. Все остальные виды трансплантации, они так и остались высокотехнологичной медицинской помощью... Это больше идеологический шаг. То есть мы теперь говорим о том, что почка у нас стала пересаживаться любым центром трансплантации, который готов этим заняться. Если раньше нам нужно было получать какие-то допуски к высокотехнологичной медицинской помощи и центру, точнее, любой медицинской организации нужно было подтверждать свою компетентность на то, что они могут оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь, то теперь медицинские организации могут это делать по ОМС, им не нужно как-то отдельно выделяться и показывать, что они ого какие! Ну, то есть это в любом случае упрощение, а значит, более легкий доступ… Мы говорим о том, что, точнее, ну, наше государство говорит о том, что трансплантация почки для нас стала рутинной операцией, и в принципе ее можно делать там, где клиника готова к этому выразил свое мнение Леонид Бельских

Трансплантация почки перешла в ОМС с начала 2026 года. Теперь эта услуга будет предоставляться бесплатно.