Баланин: в базовую программу ОМС в 2026 году включили 14 новых методов лечения

В базовую программу ОМС добавили 14 новых способов лечения Баланин: в базовую программу ОМС в 2026 году включили 14 новых методов лечения

Москва22 июн Вести.С 2026 года в базовую программу обязательного медицинского страхования (ОМС) вошли 14 новых методов лечения, сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин в интервью РИА Новости.

В статье указывается, что один из ранее существующих методов, относящийся к высокотехнологичной медицинской помощи, был перенесен в базовую программу.

В этом году мы сделали серьезный шаг вперед — в базовую программу ОМС включены 14 новых методов лечения, а также в базовую программу перенесен один метод, ранее относившийся к разделу II высокотехнологичной медицинской помощи сказал Баланин

Он отметил, что благодаря этим изменениям ряд сложных и дорогостоящих процедур теперь станут доступны пациентам по полису ОМС без необходимости оформления дополнительных квот или поиска дополнительных источников финансирования.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что сумма, выделяемая на лечение одного человека в России в рамках ОМС, выросла с 2026 года до 24,9 тысячи рублей.