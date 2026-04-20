Хирургическая помощь в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС) стала доступна пациентам с ожирением. О доступности лечения ожирения с помощью оперативного вмешательства рассказал ИС "Вести" первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по охране здоровья Бадма Башанкаев.

По мнению врачей, неправильное питание, малоактивный образ жизни, гормональные сбои и стресс – основные причины развития ожирения. Россия входит в топ-10 стран с нарастающим темпом ожирения, уступая при этом США.

Существует суперожирение, когда индекс массы тела больше 35. И даже современные уколы не помогают, а надо что-то делать. И мы предлагаем бариатрическую хирургию – это хирургия, связанная с уменьшением веса, с изменением всасывания продуктов питания и так далее. Очень эффективная штука, но это никогда не первый режим. Мы сначала все-таки пытаемся консервативно [лечить]. Если бариатрическая хирургия вступает, значит там есть такая проблема, в которой уже ни сила воли, ни диета не помогают рассказал Башанкаев

Уже с этого года хирургическую помощь при ожирении можно будет получить в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС).

Она проводится лапароскопическим методом - через проколы удаляется из желудка или перешивается желудочно-кишечный тракт и получается значительное снижение избыточной массы тела. Раньше это делалось за счет пациентов, но мы долгие годы ходили в Минздрав, истоптали много троп. И в этом году в программе госгарантий официально это было занесено в ОМС отметил Башанкаев

Россияне с ожирением могут получить хирургическую помощь в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе IV съезда Профсоюза работников здравоохранения.

Ранее клинический нутрициолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры фундаментальной и клинической медицины медицинского института Кемеровского госуниверситета Светлана Банных заявила, что для того, чтобы исключить ожирение, нужно перестать нервничать, сохранять физическую активность и рационально питаться.