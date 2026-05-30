Москва30 мая Вести.После хирургического лечения ожирения возможен рецидив, заявила информационной службе "Вести" врач-эндокринолог ГКБ им. В.М. Буянова Оксана Лисова.

Чтобы избежать негативных последствий после операции, а также набора веса пациенту необходимо придерживаться рекомендаций.

Бариатрическая операция - это не панацея от ожирения. Периодически иногда через несколько лет может наступить рецидив заболевания, если не соблюдать принципы правильного питания отметила она

Хирургическая помощь в лечении ожирения по полису Обязательного медицинского страхования стала доступна россиянам весной этого года.

Кроме того, в этом месяце министерство здравоохранения утвердило обновленный стандарт оказания медицинской помощи несовершеннолетним при ожирении. В перечень услуг теперь включены первичный прием и консультация врача-диетолога; добавился ежедневный осмотр детским хирургом, а также два приема детского эндокринолога — первичный и повторный.