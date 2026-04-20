Минздрав фиксирует рост ожирения в России, особенно среди мальчиков Терапевт Драпкина: в РФ растет число случаев детского ожирения

Москва20 апр Вести.В России наблюдается рост случаев детского ожирения. Тенденция увеличения числа детей с лишним весом особенно заметна среди мальчиков.

Об этом на пресс-конференции в рамках Российского национального конгресса "Человек и лекарство" сообщила главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина.

Есть такая тенденция увеличения распространенности детского ожирения констатировала специалист

Сейчас мальчики больше подвержены ожирению, отметила Драпкина. Она сослалась на проведенные исследования, а также назвала ожирение в детском возрасте постоянным фактором, который затем встречается и во взрослом возрасте. По словам Оксаны Драпкиной, показатель ожирения у мужчин и у женщин в России абсолютно сравнялся.

Общая заболеваемость населения России ожирением за пять лет увеличилась на 52%, ранее сообщила замминистра российского здравоохранения Евгения Котова. По ее данным, ежегодно у полумиллиона россиян впервые диагностируется ожирение.

Хирургическая помощь россиянам с ожирением включена теперь в перечень оказываемых услуг по ОМС (программе Обязательного медицинского страхования). В частности, страдающие от ожирения люди смогут провести бесплатную операцию по резекции желудка и уменьшению его объема.

Ко Всемирному дню борьбы с ожирением Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по профилактике лишнего веса. Среди главных причин набора лишнего веса ведомство называет низкую физическую активность населения, неправильное питание, а как следствие – энергетический дисбаланс. Нехватка сна у детей может быть причиной ожирения, заявила ассистент кафедры пропедевтики детских болезней ИМД Пироговского университета Заура Хатшукова.