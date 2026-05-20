Онищенко: Россия вошла в десятку стран по росту числа людей с ожирением

Москва20 мая Вести.Россия вошла в первую десятку стран по темпам прироста числа страдающих ожирением граждан. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в ходе пресс-конференции в ММПЦ "Россия сегодня".

По последним данным, Россия входит в 50 стран по количеству людей с ожирением. Но страшно другое: по темпам прироста людей с ожирением мы входим в первую десятку сказал Онищенко

По его словам, рост числа россиян с ожирением провоцируют факторы неправильного питания и малоподвижности. Онищенко напомнил о "мусорной еде", среди которой он назвал белый и тростниковый сахар, белый хлеб и фастфуд.

Ранее директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Наталья Мокрышева заявила, что ожирением страдает каждый третий житель нашей страны, при этом официально в России зарегистрировано не более 3 млн таких пациентов.