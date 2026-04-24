Россияне едят слишком много сахара и соли, предупредил Минздрав Мурашко заявил, что потребление сахара и соли в РФ многократно превышает норму

Москва24 апр Вести.Россияне потребляют слишком много сахара и соли, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Мурашко указал на превышение норм на Всероссийской выездной конференции по развитию медицины здорового долголетия, которая проходит в Саранске.

Сегодня пока в нашей стране объем потребления сахара в четыре раза выше от рекомендуемых норм, а также в два с половиной раза объем потребления соли [выше] от рекомендуемых норм сказал глава ведомства

Ранее Мурашко привел данные о заболевании ожирением среди россиян. По состоянию на лето 2025 года, от ожирения страдают порядка 480 тысяч учащихся школ.