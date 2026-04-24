Доктор Мясников разрешил есть сало людям с повышенным холестерином

Россиянам с повышенным холестерином разрешили есть сало Доктор Мясников разрешил есть сало людям с повышенным холестерином

Москва24 апр Вести.Людям с повышенным холестерином можно употреблять в пищу сало, поскольку этот продукт содержит незаменимые аминокислоты. Об этом зрителям программы "О самом главном" на канале "Россия 1" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Видео доступно на платформе "Смотрим".

По словам Мясникова, много сала употреблять нельзя, но "в небольших количествах — вполне возможно".

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