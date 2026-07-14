Москва14 июл Вести.Роллы и суши - это не продукт ежедневного употребления, так как это пища с высоким содержанием соли и насыщенных жиров. Об этом ИС "Вести" заявила врач-диетолог консультативно-диагностического центра "Здоровое и спортивное питание" "ФИЦ питания и биотехнологии" Галина Емельянова.

По ее словам, роллы можно есть не чаще одного-двух раз в неделю по шесть-восемь штук.

Это пища с высоким содержанием соли, насыщенных жиров. Особенно это может быть вредно для людей с заболеванием почек, для гипертоников. Ну, конечно, там содержится рыба, которая является источником полноценного белка, но в летнее время многие склонны к отекам, тут получается, что дополнительный удар солью. И если, тем более мы их еще и макаем в соевый соус, то суточную норму по соли мы в несколько раз увеличиваем. А то, что касается детей, то до трех лет детям категорически запрещено давать, ну, лучше познакомить с этим продуктом уже детей школьников, то есть старше семи лет. И лучше, если начинать с запеченных вариантов … Это не продукт для каждодневного приема в пищу, то есть это больше такой праздничный продукт. Ежедневно его употреблять не стоит, это точно сказала врач

Ранее Галина Емельянова заявила, что в жаркую погоду суши и роллы могут быть опасны, так как во время длительной доставки заказа ускоряется размножение бактерий.