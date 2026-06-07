Россиянам рассказали о вреде употребления мороженого в жару Диетолог Макиша посоветовала не употреблять мороженое в жаркую погоду

Москва7 июн Вести.В жаркую погоду сладкие продукты лучше не употреблять, потому что они ухудшают гидратацию организма. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

Когда повышается глюкоза в крови, наш организм хуже усваивает воду, и как раз в жару лучше сладкие продукты и сладкую газировку в свой рацион не включать рассказала специалист

Также диетолог посоветовала родителям не предлагать детям до трех лет мороженое, потому что оно содержит в своем составе добавленный сахар, который может сформироваться неправильные пищевые привычки у ребенка.