Врач: от мороженого не нужно отказываться, если оно помогает от боли в горле

Врач рассказала, когда мороженое полезно для горла Врач: от мороженого не нужно отказываться, если оно помогает от боли в горле

Москва22 июл Вести.Мороженое при боли в горле может временно уменьшить неприятные ощущения и облегчить глотание. Однако речь идет только о временном облегчении симптомов, а не о лечении заболевания, рассказала врач-терапевт медицинской компании "СберЗдоровье" Алина Азизова RT.

По словам специалиста, если после мороженого человеку становится легче, полностью отказываться от него не обязательно. При этом она рекомендовала выбирать мягкий продукт без твердых добавок, поскольку они могут дополнительно раздражать чувствительное горло.

Если после мороженого становится легче, отказываться от него не нужно ... Важно понимать: мороженое не лечит ангину и не действует на вирусы или бактерии, которые могут быть причиной заболевания рассказала врач

В то же время, по ее словам, доказательств того, что мороженое ухудшает течение инфекции, нет.

Если холодная пища, наоборот, усиливает боль или дискомфорт, врач посоветовала выбирать продукты комфортной температуры, а неприятные ощущения снимать другими способами.

Также терапевт напомнила, что высокая температура, сильная боль при глотании, налет на миндалинах или затрудненное глотание являются поводом обратиться к врачу, чтобы уточнить причину заболевания и подобрать лечение.

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