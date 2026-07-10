Врач: шепот при больном горле грозит проблемами Отоларинголог Рудин: шепот при больном горле может травмировать голосовые связки

Москва10 июл Вести.Разговоры шепотом при больном горле травмируют голосовые складки. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал врач-отоларинголог, фониатр Лев Рудин.

Частое заблуждение, что при боли в горле нужно говорить шепотом. На самом деле тихий разговор оказывает травматичное воздействие на голосовые складки. Без звучного голоса они начинают тереться друг о друга, а это приводит к еще большим проблемам заявил медик

Кроме того, по его словам, простуду нельзя лечить молоком, так как оно стимулирует выработку слизи в организме, которая становится дополнительной питательной средой для микроорганизмов.

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