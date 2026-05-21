Москва21 мая Вести.Кондиционеры не вызывают простуду сами по себе, но грязные фильтры и длительное охлаждение повышают риск заболевания. Об этом заявил старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин.

Он подчеркнул, что основные возбудители заболеваний – вирусы и бактерии, распространяемые воздушно-капельным путем. Кондиционеры могут создавать условия для передачи патогенов.

Во-первых, при длительном воздействии холодного воздуха и резких перепадах температуры снижается местная защита слизистых оболочек дыхательных путей. Во-вторых, плохо обслуживаемые кондиционеры способны накапливать пыль, грибки и микроорганизмы. При нарушении санитарного обслуживания аэрозольные частицы могут распространяться по помещению вместе с воздушными потоками сказал Калюжин изданию Газета.ru

Ранее врач Светлана Малиновская предупредила, что температура кондиционера ниже +20 градусов может грозить переохлаждением и лишней нагрузкой на сердечно-сосудистую систему.