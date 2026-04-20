Депутат Панеш: для установки кондиционера нужно согласие других собственников

Москва20 апр Вести.Для установки блока кондиционера на фасаде многоквартирного дома необходимо согласие двух третей собственников жилья, так как фасад дома считается общим имуществом собственников. Об этом напомнил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш в беседе с "Газетой.Ru""Газетой.Ru".

Он отметил, что за неправильную установку кондиционера предусмотрен штраф и демонтаж оборудования.

Суды регулярно выносят решения о демонтаже незаконно установленных кондиционеров. Чтобы не попасть в такую ситуацию, нужно согласовывать установку в большинстве случаев сказал он

По его словам, новостройки, где застройщик утвердил схему размещения кондиционеров, являются исключением из этого правила.

В этом случае достаточно обратиться в управляющую компанию и установить блок в строго отведенном месте. Если схема отсутствует, нужно провести общее собрание собственников объяснил Панеш

Ранее юрист рассказал, какой штраф предусмотрен за установку слишком шумного кондиционера.