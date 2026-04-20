Для установки блока кондиционера на фасаде многоквартирного дома необходимо согласие двух третей собственников жилья, так как фасад дома считается общим имуществом собственников. Об этом напомнил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш в беседе с "Газетой.Ru".
Он отметил, что за неправильную установку кондиционера предусмотрен штраф и демонтаж оборудования.
Суды регулярно выносят решения о демонтаже незаконно установленных кондиционеров. Чтобы не попасть в такую ситуацию, нужно согласовывать установку в большинстве случаевсказал он
По его словам, новостройки, где застройщик утвердил схему размещения кондиционеров, являются исключением из этого правила.
В этом случае достаточно обратиться в управляющую компанию и установить блок в строго отведенном месте. Если схема отсутствует, нужно провести общее собрание собственниковобъяснил Панеш
