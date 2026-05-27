Для установки шлагбаума нужно согласие не менее половины жильцов

Москва27 мая Вести.Чтобы установить шлагбаум на въезде на придомовую территорию, требуется согласие не менее половины, а иногда и двух третей собственников квартир в многоквартирном доме, сообщил ТАСС со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова ("Единая Россия").

Решение считается принятым, если за монтаж проголосует более половины собственников квартир. Однако в некоторых случаях доля должна быть еще больше - две трети голосов. Это в том случае, если земельный участок, на котором предполагается установка шлагбаума, находится в общедолевой собственности и включен в состав общего имущества отметил депутат

По его словам, после общего собрания жильцов необходимо согласовать установку с администрацией, учесть требования ГИБДД, пожарных и коммунальных служб.