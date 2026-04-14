Эксперт: установка шлагбаума во дворе многоэтажки может обернуться штрафом Эксперт по ЖКХ Бондарь предупредил о штрафе за самовольную установку шлагбаума

Москва14 апр Вести.Установка шлагбаума во дворе многоэтажного дома по собственной инициативе незаконна и может обернуться штрафом. Об этом сообщил в беседе с «Москвой 24» эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, за такую самостоятельность могут оштрафовать на сумму от 5 до 30 тысяч рублей – в зависимости от статьи. Если человека обвинят в самовольном занятии земельного участка (7.1 КоАП РФ), ему придется заплатить 1-1,5% от кадастровой стоимости земли.

Жителя ждет штраф в размере от 1 до 1,5% кадастровой стоимости участка, но не меньше 5 000 рублей. Если нарушителем признают должностное лицо, допустим, председателя ТСЖ, сумма увеличится: от 1,5 до 2% кадастровой стоимости земельного участка, но не меньше 20 000 рублей цитирует Бондаря издание

Если же проверяющие применят статью о нарушении требований пожарной безопасности (20.4 КоАП РФ), например, если шлагбаум перекрывает путь спецтехнике, гражданину могут назначить штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а должностному лицу – от 20 до 30 тысяч. Его также могут обязать убрать объект за свой счет.