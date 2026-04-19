Москва19 апр Вести.Хранение самоката в подъезде многоквартирного жилого дома может обернуться крупным штрафом, предупредил преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Георгий Пачулия.

Хранение габаритных вещей (в том числе самокатов) в местах общего пользования, препятствующих эвакуации в случае пожара, является нарушением данных нормативных актов и влечет за собой административную ответственность в виде штрафа от 5 тыс. до 15 тыс. рублей уточнил эксперт в беседе с РИА Новости

Пачулия подчеркнул, что от отсутствие специальных мест для хранения велосипедов и самокатов не освобождает граждан от соблюдения требований пожарной безопасности.